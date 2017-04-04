Dedeman Grubu’ndan Y kuşağı yatırımı
Turizmde sert rüzgârların estiği bugünlerde Dedeman Grubu, Smart by Dedeman adıyla yeni bir otel konsepti yarattı. Dedeman ve Park Dedeman markalarıyla hizmet veren grubun yeni konsepti Y kuşağının beklenti ve ihtiyaçlarına hitap edecek.
Orta segment otellerden yüzde 25 daha avantajlı olacak olan Smart by Dedeman markasının ilk oteli için üç yatırımcı ile görüşmeler sürdürülüyor. Bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından İstanbul Atatürk Havalimanı’na yakın bir lokasyonda bir tesis açılması hedefleniyor.
İstanbul ve Anadolu’nun ekonomisi gelişen hareketli şehirlerinde bu konsepti hayata geçirmek istediklerini belirten Dedeman Turizm Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, Smart by Dedeman markasıyla 2023’e kadar toplam 18 otel açmayı hedeflediklerini söylüyor.
Son yıllarda özellikle 5 yıldızlı ve lüks otel arzının talebin çok üstünde artığına dikkat çeken Akçakaya, “Kaliteli konaklamayı uygun fiyata sunan ekonomi segmenti otel arzı talebin altında kaldı. Smart by Dedeman, piyasadaki bu talebi tasarım ve konsepti ile farklılaşarak en iyi şekilde karşılayacak” diyor.
Smart by Dedeman konseptinde 20 metrekarelik odalar, rahatlık arayan, pazarlık seven, iş ve eğlenceyi birleştirerek seyahat eden Y kuşağına hitap edecek şekilde planlandı. Bu konseptte yatırım maliyeti orta segment otellere göre yüzde 40, ekonomi segmentindeki otellere göre ise yüzde 10 daha düşük.
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