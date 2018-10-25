Dedeman, hangi illere odaklandı?
Türkiye turizminin en büyük yerli sermayeli yatırımcılarından Dedeman Grubu’nda bundan birkaç yıl önce hisse paylaşımı gerçekleşmişti.
Birkaç etapta yürütülen paylaşımın ardından turizm ve madencilik sektörlerindeki grup şirketleri Murat Dedeman’a geçmişti.
Son üç yılda altı oteli faaliyete geçiren Dedeman’ın halihazırda ikisi yurtdışında toplam 17 oteli bulunuyor.
Yeni dönemde Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya’nın yürüttüğü yeni marka stratejisi ve yatırım planları
art arda devreye alınıyor.
Yakın zamanda 4 yıldızlı Park Dedeman ile büyüyen grubun yeni oluşturduğu nitelikli 3 yıldızlı otel konsepti Smart by Dedeman’ın ilk yatırımı da İstanbul Şişli’de gerçekleşecek.
Türkiye’de nitelikli 3 ve 4 yıldızlı otele ihtiyaç olduğunu kaydeden Akçakaya, “Gaziantep’te ve Kayseri’de yeni projelerimiz söz konusu.
İstanbul’da ise 3-4 tane projeyle flört ettiğimizi söyleyebilirim. Bursa, İzmir ve Sinop’ta da yakın temasta olduğumuz projeler var” diyor.
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