Defacto, yeni marka yaratacak
Hem yurtiçinde hem de yurtdışında hızla mağazalaşan perakende giyim markalarından Defacto, bir alt marka yaratmak üzere çalışmalara başladı. 2003 yılında kurulan ve geçen yılı 2,1 milyar TL ciro ile kapatan Defacto, yeni markanın lansmanını ağustos ayında yapmayı planlıyor.
Defacto CEO’su İhsan Ateş, şirketin inovasyon yönünü ortaya çıkaracak bu yeni markanın önce Defacto mağazalarında satışına başlanacağını söylüyor. Ateş, başarı grafiği doğrultusunda mağazalaşmanın hedeflendiğini de anlatıyor. İhsan Ateş, 2017’de bir yenilik daha yapacaklarını ve bebek ürünlerine gireceklerini de ifade ediyor.
Ateş, bebek ürünlerinin bazı mağazalarda deneme amaçlı satışına başlayacaklarını ve bu kategorinin lansmanını da yaz aylarında yapacaklarını söylüyor.Defacto’nun 2017’deki hedefleri arasında yurtdışındaki mağaza sayısını artırmak da var. 2016’da yurtdışında 100 mağazayı geçtiklerini söyleyen İhsan Ateş, CIS ve MENA bölgesindeki 16 ülkede mağazalaştıkları bilgisini veriyor.
Gazze’de mağaza açan ilk Türk markası olduklarının da altını çizen Ateş, bu yıl 10 yeni ülkeye girmeyi planladıklarını söylüyor. Ateş, “Kuzey
Afrika ülkeleri ve var olmadığımız Türk Cumhuriyeti pazarlarında mağaza açmak istiyoruz” diye konuşuyor.
Şirket, 2017’de açmayı planladığı 100 mağazanın 70’ini yurtdışında açacak. Bu yıl sonu itibariyle 520 mağazaya ulaşacaklarını ve ciro hedeflerinin 2,8 milyar TL olduğunu belirten İhsan Ateş, frene basmadan büyümeye devam edeceklerini de sözlerine ekliyor.
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