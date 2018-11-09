Demirdöküm, yeni pazarlara göz dikti
İklimlendirme sektöründe 64 yılı geride bırakan Demirdöküm, yurtdışında yeni pazar arayışlarına hız verdi. Geçen yılı 1,5 milyar TL ciroyla kapatan grup, bu yıla yüzde 20 büyüme hedefiyle girmişti.
Bu yılın ilk dokuz aylık sürecinde sadece ihracatta yüzde 49 büyüme yakalayan şirket, özellikle Güney Amerika pazarında önemli bir başarıya ulaştı.
Şili’de pazar lideri olduklarını söyleyen Demirdöküm CEO’su Alper Avdel, 50’nin üzerinde ülkede yer aldıklarını ve buna Arjantin’i ekleyeceklerini kaydediyor.
Arjantin’e ilk ihracat için çalışma yürüttüklerini belirten Avdel, Brezilya pazarına da girmek istediklerini anlatıyor. İhracatta 100 milyon dolar hedeflediklerini anlatan Avdel, İtalya ve Çin gibi pazarlarda ise bu yıl önemli satışlar gerçekleştirdiklerini ifade ediyor.
İtalya pazarında şofben ve kombi, Çin pazarında ise kombi ve panel radyatör satışı yaptıklarını dile getiren Avdel, üretimden satışa ve ihracat çalışmalarına kadar yılın sonunda yeni bir rekor kırmak istediklerini anlatıyor.
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