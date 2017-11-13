Dericiler neden yarım kapasiteyle çalışıyor?
Gerek turizmde son yıllarda yaşanan gerilemenin gerekse geçen yıl Rusya ile yaşanan krizin derinden etkilediği sektörlerden biri de Türkiye deri sektörü. Sektörün son dönemde yaşadığı en önemli sorunlardan biri üretim kapasitesinin yüzde 50’lere kadar gerilemiş olması. Sektörün beklentisi ise ekonomi yönetiminin kurulu kapasite kullanımlarına yönelik yeni bir teşvik uygulaması başlatması.
Türk deri sektörünün potansiyelinin altında çalıştığını belirten İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanr Mustafa Şenocak, “Sektörümüzün kapasite kullanım oranı 2017 yılı itibariyle yüzde 50-60 civarında.
Bu da şirketlerimizin yarım kapasiteyle çalıştığını gösteriyor” diyor. Sektörün mevcut kapasitesiyle doğrudan 63 bin, dolaylı olarak ise 200 bin kişiyi istihdam ettiğini vurgulayan Şenocak, “Devletimizin kurulu kapasite kullanımlarına yönelik getireceği bir teşvik sistemi hem istihdamımızı hem de ihracatımızı artıracaktır. Bu önerimiz yerine getirilirse sektörümüzün ihracatı da kapasite kullanım oranlarıyla doğru orantılı bir şekilde artış gösterecektir” diye konuşuyor.
Türkiye ve Rusya arasındaki her geçen gün iyiye giden ikili ilişkilerin deri sektörüne de yansıdığını belirten Mustafa Şenocak, sözlerine şöyle devam ediyor: “Lokomotif pazarımız olan Rusya’ya yaptığımız deri ihracatı her geçen ay daha da artıyor. Yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiğimiz 134 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93’lük artış yakalamış durumdayız.”
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