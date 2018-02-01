Dericilerden yurtdışı atağı
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2017 yılında 186 ülkeye gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık ihracatla önceki yıla göre yüzde 9 artış yakaladı.
Bu artışa 2017 yılı içerisinde yeni pazar açılımlarının katkı sağladığını vurgulayan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, yurtdışında da markalaşma çalışmalarına hız verdiklerini söylüyor.
Sektörde yurtdışında mağaza açan firma sayısının 50’yi geçtiğini belirten Şenocak, yurtdışı mağazalaşmaya yönelik devlet yardımlarının bu açılımı hızlandırdığını belirtiyor.
Şenocak, bunun yanında devletin Tasarım Tebliği ile firmaların tasarım gücünü artırmak için önemli bir destek mekanizmasını daha çalıştırdığına dikkat çekiyor.
Bu şekilde sektörde tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenen firmaların da bulunduğunu belirten Şenocak, “Şu ana kadar 12 firmamız Turquality kapsamında desteklerden faydalandı, beş firmamız bu kapsamda desteklerden faydalanmaya devam ediyor.
Firmalarımızın kendi markalarıyla önemli deri ve deri mamulleri ithalatçısı ülkelerde artan oranlarda yer almasını bekliyor ve bu sayede pazar payımızın da ciddi oranda artacağını öngörüyoruz” diyor.
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