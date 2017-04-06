Deriden’den açıklama
Dergimizin 19-25 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan “Timberland Deriden’le Yollarını Ayırdı” haberine Deriden’den açıklama geldi.
Marka tarafından şu açıklama yapıldı: “Müvekkil şirket, altı mono brand, 17 Deriden mağazasıyla Türkiye pazarındaki en büyük Timberland alıcısı konumundadır ve bunun gelecekte de değişmesi mümkün gözükmemektedir.
VF International tüm markalarının Türkiye’de kendi yönetmektedir. Northface, Vans, Lee, Wrangler, Reef gibi markaların hiçbiri VF International distribütörlüğü ile çalışmamaktadır.
VF International’ın diğer markalarını yönettiği gibi Timberland’i kendilerinin dağıtması doğal bir durumdur ve müvekkil şirket Deriden’le bir ilişkisi bulunmamaktadır. Haber içeriğinde her ne kadar müvekkil şirket açısından olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılsa da müvekkil şirketin hiçbir kaybı bulunmamaktadır.
Deriden ile Timberland yollarını ayırmamıştır aynı şekilde çalışmaya devam etmektedir. Müvekkil şirket hali hazırda Timberland markasının en büyük alıcısı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Türkiye’deki Timberland mağazalarının tamamı müvekkil şirkete aittir.
Bu nedenle haber yanıltıcıdır ve müvekkil şirketin ticari itibarını zedelemekte, marka değerini düşürmektedir.
Deriden ailesi olarak Türkiye’de tanınmış ve bilinen bir firma olmanın haklı gururu ile yapılan haberlerin gerçeklerle bağdaşmadığını, Deriden’in ticari hayatta başarısından ödün vermeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
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