Dermokozmetikte hedef büyüttü
2002 yılında kurulan Biota Laboratuvarları, saç dökülmesine karşı ürünleri ve tüy dökücüleriyle biliniyordu. Bioxcin, Bioder, Bioblas, Biomen, Restorex ve Nuraxin gibi markalarıyla bilinen şirket, 2016 yılında kişisel bakım, kozmetik ve beslenme destek ürünleri pazarına da girdi.
Şirket, yeni yarattığı perakende markası Biota 59 Elements ile mağazalaşmaya da başlamıştı. Ancak şirket bu süreçte hem renkli kozmetikten çıktı hem de açtığı beş mağazayı kapattı. Dermokozmetik alanında yola devam kararı alan şirket, termal su kaynaklarını ilk kez şampuan kategorisinde dermokozmetik alanına taşıdı.
Dünyada buna benzer pek çok ürün olduğunu söyleyen Biota Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, bu pazarın çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu anlatıyor.
Dünyada 500 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan kozmetik pazarının Türkiye’de 8 milyar TLlik bir hacimde olduğunu kaydeden Dündar, bu pazarın yaklaşık yüzde 10’luk kısmının dermokozmetik ürünlerden oluştuğunun altını çiziyor.
Pazarın yaklaşık yüzde 70’inin yabancı markaların elinde olduğunu hatırlatan Dündar, dermokozmetikte bölgenin merkez üssü olmayı hedeflediklerini kaydediyor.
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