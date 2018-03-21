Diş bakımı pazarına Tayvanlı marka
Küresel ağız bakım pazarı 27 milyar dolarlık büyüklüğüyle dev bir ekonomi yaratıyor. Türkiye’de ise ağız bakım sektörünün 300 milyon dolarlık bir hacme sahip olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye’de pazar dünyaya göre küçük olsa da son yıllarda büyüme trendinde. Sektör son beş yılda yüzde 35 oranında büyüdü. Türkiye’de kişi başına düşen diş macunu tüketimi yılda yaklaşık 100 gram.
Bu miktar İtalya’da 270 gramı ve İspanya’da 155 gramı buluyor. Öncü Dental, pazardaki potansiyeli görerek bu alana yatırım yapan şirketlerden biri oldu.
Öncü Dental bünyesindeki Medentazone, Tayvan kökenli diş macunu markası Dentiste’yi Türkiye pazarına getirdi. Dentiste Pazarlama Müdürü Elizabeth Miricanyan, “Hedefimiz yıl sonuna kadar yüzde 3’lük niş pazardan yüzde 20’lik pay alabilmek” diyor.
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