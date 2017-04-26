Diş sanayicisinin hedefi 1 milyar dolar
Sağlık turizmi konusunda son yıllarda önemli bir atağa kalkan Türkiye, bu yıl 700 bin hastaya ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Estetik müdahaleler ve saç ekimi gibi alanların başı çektiği bu alanda diş tedavisi için de önemli bir potansiyel bulunuyor. Türkiye diş tedavisinde hızlı gelişiyor.
30 bin olan hekim sayısına özellikle yeni açılan diş hekimliği fakülteleriyle birlikte yılda ortalama 5 bin diş hekimi mezun olup ekleniyor. Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır, Türkiye’deki hekim sayısı ve teknolojik yatırımlarla sağlık turizminde dişin daha fazla pay almasının beklendiğini ve bunun diş malzemeleri üreten sanayiciler için de önemli bir gelişmeye işaret ettiğini söylüyor.
Şu anda sektörün pazar hacminin 500 milyon dolar seviyelerinde olduğunu aktaran Çakır, bu rakamın beş yılda 1 milyar dolara çıkmasını beklediklerini ifade ediyor.
Bu noktada bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan IDEX İstanbul Ağız Diş Sağlığı Cihaz ve Malzeme Fuarı’nın sektörün gelişimine önemli katkılar sunduğunu aktaran Çakır, şunları söylüyor: “Bölgemizin üçüncü büyük fuarı olan İDEX Fuarı, 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında CNR EXPO Fuar Merkezi’nde organize edilecek.
Sektörün önemli buluşma noktası olan bu fuar, Türkiye ve dünyadan çoğunluğu diş hekimi ve diş teknisyeni olmak üzere 15 binin üzerindeki kişiyi, Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinden yaklaşık 400’e yakın dental marka ile buluşturacak.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?