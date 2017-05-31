Diyarbakır çatışma değil yatırım istiyor
Son yıllarda çözüm sürecinin sona ermesi ve yaşanan terör olayları nedeniyle ekonomisi ağır darbe alan Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde yeni yatırım olanaklarını masaya yatırmak için iş dünyası harekete geçti.
Geçen hafta Diyarbakır’da TÜRKONFED, TÜSİAD ve DİSİAD öncülüğünde gerçekleştirilen 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi toplantısına Türkiye’nin her yerinden 270 iş insanı katıldı.
Aynı zamanda bulundukları kentlerde ticaret ve sanayi odası başkanlığı, işadamları derneği üyeliği yapan, etki alanı geniş bu isimlere TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir gibi isimler ev sahipliği yaptı.
Toplantı sonrasında konuştuğumuz Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal, iki yılda bölgedeki insanların pek çok şeyi kaybetmesine rağmen umutlarını kaybetmediklerini söylüyor.
Son 15 yılda 26 milyar liralık yatırım yapılan kentte 4 milyar 850 milyon liralık projenin de devam ettiğini aktaran Baysal, 2017’nin ikinci yarısından itibaren bölgenin bozulan imajını düzeltmeyi ve yatırımları tekrar güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatıyor.
Baysal, “Artık çatışmasız, şiddetsiz, yeni yatırım ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun için ülkenin tüm kentlerinden işadamlarının kentimize gelmesi yeni bir dönemin başlangıcı sayılmalı” diyor.
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