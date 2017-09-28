Doğa Koleji yurtdışına açılacak
Eğitim sektörünün önde gelen kurumları son yıllarda gözünü yurtdışına dikmiş durumda. Bir yandan Türkiye’deki
büyümesine devam eden şirketler bir yandan da markalarını yurtdışına taşımak için fırsatları araştırıyor.
Bu kurumlardan biri de Doğa Koleji. Türkiye’de 110 kampüsleri bulunduğunu ve her yıl bu kampüs sayısına yenilerini ekleme niyetinde olduklarını söyleyen Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük okul zinciri olduklarının altını çiziyor.
82 bin öğrencileri ve 11 bin çalışanları bulunduğundan bahseden Lüle, bir yandan Türkiye’deki kampüs yatırımlarını artırırken diğer yandan da farklı yatırım fırsatlarına baktıklarını dile getiriyor.
Üniversite yatırımı için araştırmalar yaptıklarının altını çizen Lüle, yurtdışında okul açmak için ise İngiltere’de ciddi araştırmalar yaptıklarını söylüyor.
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