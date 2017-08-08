Doğal taşçılardan fuar hazırlığı
2017’nin ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 29,6 artışla 2,3 milyar dolarlık ihracat yapan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), bu yılın sonu için 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.
Böylece 2013 yılındaki rakamın tekrar yakalanacağını söyleyen İMİB Başkanı Ali Kahyaoğlu, “İhracat rakamı ve miktardaki artışın yanı sıra yeni pazarlara girmemiz de sevindirici. Bu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Çin, ABD, Belçika, Bulgaristan ve İtalya oldu” diyor.
2017 yılındaki performansı değerlendirirken, Çin ve ABD’de inşaat sektörünün hızlanmasının doğal taş ihracatını artırıcı etki yaptığını vurgulayan Ali Kahyaoğlu, Türkiye’de ve dünyada Türk maden ve doğal taşının daha iyi anlatılabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade ediyor.
2017’yi tanıtım yılı ilan ettiklerini söyleyen Kahyaoğlu, TBMM’de her milletvekiline bağlı oldukları şehre ait doğal taş ile yapılmış kolye ucu, kol düğmesi gibi aksesuarlar hazırladıklarını, milletvekilleriyle birebir görüşeceklerini de anlattı.
Bunun yanında 23-26 Ağustos’ta İMİB denetiminde İstanbul Project Marble Eurasia – Doğal Taş, Mermer Proje ve Teknolojileri Fuarı’nı yapacaklarını söyleyen Kahyaoğlu, yurtdışından yoğun katılımın olacağı bu fuarda tanıtım faaliyetlerine hız vereceklerini sözlerine ekledi.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?