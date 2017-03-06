Doğanlar, Afrika’da lojistik üsler kuracak
Amiral gemisi mobilyada Doğtaş ve Kelebek markalarıyla büyüyen Doğanlar Yatırım Holding, yeni iş sahaları için de projeler geliştiriyor.
Şirketin ağırlık vereceği sektörlerin başında ise inşaat bulunuyor. Holding, bu konuda en önemli projelerinden birini İstanbul Yenibosna’da yaşama geçirecek.
Konut ve açık cadde AVM’si şeklinde planlanan yeni proje için çalışmalar hemen hemen tamamlandı. Bu yılın ilk yarısında inşaat başlatılabilir.
Doğanlar Yatırım Holding, ikinci inşaat projesi için ise Ankara’yı seçti. Ankara’da lüks konut ağırlıklı bir proje yaşam bulacak. Yerel ortaklarla hareket edecek olan grup, A Plus kesime hitap edecek bir projenin de hazırlıklarını yürütüyor.
Grup Afrika’da da Doğyap şirketi vasıtasıyla projeler geliştiriyor. Yurtdışında ilk müteahhitlik adımını Senegal’de lojistik merkezi kurmak için attı.
105 milyon dolarlık proje için Senegal devleti ile anlaşma yapan şirket, bölgedeki diğer ülkelere de benzer tesis kurulumu için teklif verdi.
Doğyap, benzeri bir proje için Kenya hükümeti ile ön anlaşma yaptı. Senegal ve Gine’de de ihale sürecinin sonucu bekleniyor. Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Amacımız lojistik merkezleri konusunda Afrika’da önemli adımlar atmak” diyor.
Holdingin büyük yatırımlar yaptığı Kelebek markasının son dönemde önemli kurumsal anlaşmalar yaptığını da ekleyelim.
DAP’ın Kartal’da içinde marinanın da olduğu dev projesinde kapı ve gömme dolap ihalesini kazanan Kelebek, bunun yanı sıra YDA Grubu’nun çeşitli projeleri için de anlaşma imzaladı.
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