Doğanlar, yatırım için Karadağ’ı takibe aldı
Doğtaş ve Kelebek markalarıyla yer aldığı mobilya sektörünün yanı sıra inşaat ile enerji sektöründe de bir dizi projeyi hayata geçiren Doğanlar Yatırım Holding, Karadağ’a çıkarma yaptı.
Karadağ’da yatırım fırsatlarını incelemek üzere girişimde bulunan Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Başbakan Dusko Markoviç ile bir araya geldi. Orman ürünleri açısından ülkenin zengin olduğunu belirten Davut Doğan, yetkililerle mobilya ve biyoenerji alanında yatırım fırsatlarını görüştüklerini kaydediyor.
Orman atıklarından enerji üretimi ve mobilya fabrikası konusunda incelemeler yaptıklarını dile getiren Doğan, “Buradaki yatırım fırsatlarınıyerinde gördük. AB’ye girme hazırlığında olan Karadağ’da işçi başına 3-10 bin Euro arasında destek sunuluyor.
Ayrıca sekiz yıllık da vergi muafiyeti sağlanıyor. Bu teşvikler çok cazip ve ekibimizle yatırım konusunu değerlendiriyoruz” diyor. Doğanlar Yatırım Holding, yurtdışında Afrika’da da önemli işler üstlendi.
Yurtdışında ilk müteahhitlik adımını geçen yıl Senegal’de lojistik merkezi kurmak için atan grup, Afrika’da da Doğyap şirketi vasıtası ile projeler geliştiriyor. Holding Senegal’de lojistik merkez ve mobilya fabrikasının yanı sıra Gana’da da Yenigün inşaat ile 195 milyon dolarlık kavşak ve kültür merkezi inşaatı için yatırıma başladı.
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