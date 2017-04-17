D&R, hangi şehirlerle ilgileniyor?
Türkiye’de kültür, sanat, kitap deyince ilk akla gelen markalardan biri D&R. Ekim ayında perakendenin deneyimli isimlerinden Ahmet Coşar, şirketin genel müdürlük koltuğuna oturdu.
Coşar’ın yönetimindeki D&R 2017’de hızlı yol almaya hazırlanıyor. Bu yıl 30 milyon liralık yatırımla 20 yeni mağaza açılması ve 30 şehirde 170 mağazaya ulaşılması hedefleniyor.
D&R’ın bu yıl 20’nci yaşını kutladığını söyleyen Ahmet Coşar, “Toplumun kitap okuma, yazma, müzik dinleme, oyun oynama ve film izleme gibi kişisel gelişim alanlarına destek olmak ve sevdikleriyle sosyalleşmesine yardım etmek üzere yola çıkıyoruz, Kitaptan müziğe, filmden elektroniğe, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar 450 bin çeşit ürün sunuyoruz. Ama en büyük hedefimiz Türkiye’ye kitap okumayı sevdirmek” diyor.
D&R, bu hedefi doğrultusunda Anadolu’da yatırımlarını hızlandıracak. Halihazırda 30 şehirde faaliyet gösteren şirket, bu yıl beş yeni şehirde daha olmayı hedefliyor. Şirketin markajında ilk aşamada Erzurum ve Elazığ var.
D&R, mağazalarının bulunduğu şehir sayısını 2020’ye kadar 50’ye, mağaza sayısını ise 300’e çıkarmayı hedefliyor. Ahmet Coşar, “Türkiye’nin kitap okuma potansiyeline güveniyor ve yatırıma devam ediyoruz.
Kayseri, Malatya ve Diyarbakır’daki mağazalarımızın en iyi sattığı ürünler de kitaplar. Yeni Anadolu şehirlerinde de mağaza açmaya devam edeceğiz” diye konuşuyor. D&R’ın önümüzdeki dönemde odaklanacağı konulardan biri de e-kitap olacak.
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