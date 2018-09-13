Duayen işadamından Artvin çıkarması
TEMA Vakfı başta olmak üzere, doğa ve kalkınma projeleri gerçekleştiren çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucusu, Tekfen Holding Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, iş ve akademi çevrelerinin önemli isimlerini memleketi Artvin’de buluşturdu.
Kurucusu olduğu TEMA ve ANG vakıfları önderliğinde Artvin’de yürütülen kırsal kalkınma projeleri hakkında bilgi aktaran 93 yaşındaki Gökyiğit, çocukluk yıllarından bahsederken, “İstanbul’a ilk gelişim Robert Kolej’de okumak için 15 yaşımda gerçekleşti.
Hopa’dan başlayan gemi yolculuğu 13 gün sürdü” dedi. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’nın ve TEMA Vakfı’nın Artvin’de 20 yılı aşkın süredir yürüttüğü kalkınma projeleri seyahatin ana konusuydu.
İş insanlarından akademisyenlere ve üst yöneticilere uzanan ekip, örnek kalkınma projelerinin yanı sıra Ali Nihat Gökyiğit’in seyahat boyunca sıklıkla aktardığı yaşam öyküsünden kesitleri de ilgiyle dinledi.
Tarım ürünlerine yönelik Türkiye’nin ve dünya talebinin her geçen gün arttığını belirten Gökyiğit, “Bu açıdan doğal ürünleri toplamak doğaya büyük zarar verir hale gelmiştir.
Bu noktada talep gören ürünün kültürünü yani yetiştiriciliğini yapmak gerekmektedir. Doğaya saygılı ve sürdürülebilir ticaretin en başta gelen gereği de budur” diye konuştu.
ANG Vakfı bünyesinde önemli bir misyon da çay tarımına alternatif olarak Doğu Karadeniz’de hizmete sokuluyor. Ali Nihat Gökyiğit, bu konuya ilişkin şu bilgileri veriyor: “ANG Vakfı olarak pazar değeri çok yüksek olan açelya, kamelya ve ormangülü gibi çay bitkisi akrabası süs bitkilerini yetiştirmek için Çamlıhemşin’de yöre çiftçisiyle harekete geçtik. İyi sonuçlarını aldık, ileriye yönelik daha başarılı neticeler alacağız.”
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