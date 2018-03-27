Dünya boya zirvesi İstanbul’da yapılacak
Türkiye boya sanayi, küresel boya sanayiinin en büyük isimlerini İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Sektörün çatı kuruluşu BOSAD, paintistanbul & Turkcoat 2018 Fuarı ve Kongresi’ni 20-24 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyecek.
Paintistanbul & Turkcoat 2018 organizasyonunun Türkiye ekonomisine katkılarını ve sektörün 2018 yılı beklentilerini açıklayan BOSAD Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Organizasyonun iki kıtada yer alan dünyanın tek şehri ve aynı zamanda kültürlerin de buluşma noktası olan İstanbul’da yapılması hem ülkemize hem de İstanbul’a değer katıyor” diye konuşuyor.
Türkiye ekonomisinin 2018’de yüzde 4-5 arasında büyüyeceğini öngördüklerini kaydeden Yiğitbaşı, “Dolayısıyla boya sektörümüzün de bu olumlu gelişmeden pozitif etkilenmesini beklemekteyiz” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?