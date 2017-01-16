Dünya deri sektörü istanbul’da buluşacak
Dünyada deri sektörü, 225 milyar dolarlık ticari büyüklüğe sahip dev bir sektör. Türkiye bu pazarın en önemli oyuncularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Dünyanın en büyük 11’inci deri ve deri mamulleri ihracatçısı olan Türkiye, aynı zamanda 15’inci yarı işlenmiş-bitmiş deri ve işlenmiş kürk ihracatçısı unvanına da sahip.
İtalya ve İspanya’da iş koşullarının zorlaşması ve tabakhanelerin kapanmasıyla Avrupa deri sektöründe ortaya çıkan kriz, Türk deri sektörüne ham deri tabaklama ve işleme alanında önemli bir pazar fırsatı sunuyor. Sektörün 2023 yılı hedefi 5 milyar dolar ihracat büyüklüğüne ulaşmak.
1-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Alleather-IDF İstanbul Deri Fuarı, deri sektörünü İstanbul’da buluşturacak bir organizasyon.
Fuarın ilişki ağı gücü sayesinde Rusya pazarında 2014 yılında olduğu gibi yeniden yüzde 40’lara varan ihracat rakamlarına ulaşılması ve birebir görüşmelerle de yeni alternatif pazarlar için nokta atışı yapılması bekleniyor.
Türkiye’nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken organizasyon şirketi UBM EMEA’nın (İstanbul) yönetim kurulu başkanı Serkan Tığlıoğlu, “UBM olarak böylesi bir dönemde Türkiye’de yatırım yapmaya devam ediyoruz.
Türkiye, ürün temininde canlı bir pazar olduğu gibi sürekli gelişen dinamik ekonomisi ve elbette stratejik konumu sayesinde özellikle Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika bölgeleri için çok önemli bir potansiyele sahip” diyor.
250 yerli ve yabancı firmayı bir araya getirecek olan fuar 15 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek. Fuarı 6 binin üzerinde profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.
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