Dünya ilaç devleri İstanbul’da buluşuyor
Avrasya’nın en kapsamlı ilaç fuarı olarak ifade edilen ve ilaç sektörünün dev şirketlerini bir araya getiren CPhI İstanbul, 8-10 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
UBM EMEA İstanbul tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve dünya ilaç devlerinin Avrasya’daki ortak buluşma noktası olarak nitelendirilen CPhI İstanbul Fuarı, yerli ve bölgesel ilaç üreticilerinin yanı sıra global hammadde, makine, paketleme çözümleri ve sözleşme hizmetleri sağlayıcılarını da ağırlıyor.
UBM EMEA İstanbul Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, her yıl fuar döneminde sektör ile buluşturdukları CPhI İstanbul Türkiye İlaç Raporu’nu da açıklayacaklarını söylüyor.
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