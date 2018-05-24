Dünya lansmanını Türkiye’de yaptı
Temelleri 2005 yılında Suat Çam, Faruk Ulusoy ve Murat Çam tarafından atılan Ant Optik, uzun süredir Bollé, Cébé, J.F. REY, Etnia Barcelona ve Serengeti markalarının yetkili distribütörlüğünü yapıyor.
Markaların Türkiye’nin yanı sıra KKTC ve Türkî Cumhuriyetler’deki satış ve pazarlama haklarına da sahip olan şirket, ürünlerini iç pazarda 60 ildeki optikçiler aracılığıyla tüketicilerle buluşturuyor.
2012’de distribütörlüğünü aldıkları ünlü İspanyol markası Etnia Barcelona’nın son yıllarda yoğun ilgi gördüğünden bahseden Ant Optik Genel Müdürü Suat Çam, markadan yeni sezonda ciddi oranda satış beklediklerini söylüyor.
Beyonce, Jesicca Alba gibi dünyaca ünlü isimlerin tercihi olan Etnia Barcelona’nın 3’üncü kuşak temsilcisi ve renk mühendisi David Pellicer ise, Türkiye’nin markanın önem verdiği pazarların başında geldiğini ifade ediyor.
Pillecer, “İlhamını renklerden alan yeni koleksiyonumuz ‘BeAnartist’in ilk dünya lansmanını Türkiye’de gerçekleştirmemiz de bu önemi gösteriyor” diye konuşuyor.
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