Dünya şirketleri yaratmaya aday
Türkiye’de ekonominin nabzı Marmara Bölgesi’nde atsa da, son yıllarda ihracatta atılım yapan pek çok Anadolu kenti dünya ile daha güçlü bir rekabet için gelişimini sürdürüyor.
Bu kentlerden biri de Sivas. 2003 yılında yalnızca 8 milyon dolarlık ihracat yapan kentin 2018’deki ihracat hedefi 200 milyon doların üzerine çıkmak. Bu hedef için atılan önemli adımlardan biri ise Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Sivas İş Geliştirme Merkezi’nin (İŞGEM) açılması oldu.
Açılışta konuşan Sivas Valisi Davut Gül, “İŞGEM yeni kurulan veya işini geliştirmek isteyen işletmeleri destekleyen hizmetler sunan bir merkez olması bakımından büyük önem taşıyor” dedi.
Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Yıldırım ise “2023’te Sivas’ın hedefi Türkiye’nin kalkınmış ilk 10 kenti arasında yer almak” diye konuştu.
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