Dünya turu için neden yabancı sigortacılara gitti?
Daha önce Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un iki yıl süren dünya turundan yansıttığı fotoğraflar kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu defa turizm sektöründen tanınmış bir Türk işadamı daha yelkenli ile dünya turuna çıktı.
Bu kez yelkenli ile dünyayı dolaşacak isim, Bentour’un sahibi Kadir Uğur oldu. Turizmde 50 yılını dolduran Uğur, şirketinin yönetimini oğlu Deniz Uğur’a emanet ederek eşiyle birlikte yolculuğa geçen hafta Kuşadası’ndan başladı.
Yolculuk 17 metrelik Hanse 575 model yelkenli ile gerçekleşecek ve yaklaşık iki yıl sürecek. Seyahatini “30 yıllık hayalim” diye özetleyen Kadir Uğur, iki yıllık sürede 62 ülkeyi gezmeyi planlıyor.
Bu arada ilginç bir anekdotu da aktarmakta yarar var. Kadir Uğur, yolculuk için yelkenlisini Türk sigorta şirketlerine sigortalatmak istedi. Ancak epey uğraşmasına karşın Türk sigorta sektöründen bu hizmeti alamayacağını anlayınca yabancı sigorta şirketlerine sigorta yaptırdı.
Uğur’un söylediğine göre, Türk sigorta sektöründe böylesi bir yolculuk için hizmet alanı bulunmuyor!
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