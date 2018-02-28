E-ticareti yüzde 100 büyütecek
Türkiye’yi çok katlı mağazacılık kavramıyla tanıştıran Boyner Büyük Mağazacılık, bugün 120 mağaza ve 275 bin metrekareyi aşan net satış alanıyla faaliyet gösteriyor.
Müşteri talebi doğrultusunda mağaza konseptini değiştiren şirket, yeni mağazalar ve renovasyonlar için yaklaşık 60 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.
Halihazırda Boyner mağazalarının büyüklüğünün 4 bin ile 9 bin metrekare arasında değiştiğini söyleyen Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Bülent Başaran, gündemlerindeki diğer konunun ise e-ticaret olduğunu söylüyor.
Şirketin internet satışlarının ciro içindeki payı yüzde 9. 2017’de internet satışlarının yüzde 60 büyüdüğünü söyleyen Bülent Başaran, 2018’de yüzde 100 büyüme hedeflediklerini belirtiyor.
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