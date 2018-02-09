E-ticarette en hızlı hangi şehirler büyüdü?
Türkiye’de perakende e-ticaret hacminin 17,5 milyar TL’yi aştığı tahmin ediliyor. Pazar her yıl ortalama yüzde 30 büyüyor. Pek çok sektörde olduğu gibi e-ticaret pazarında da İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi şehirler ön plana çıkıyor.
Ancak son dönemde büyüme hızıyla yeni kentler ön plana çıkmaya başlamış durumda. 20 milyon üyesiyle Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Gittigidiyor’dan alışveriş sıklığını en fazla artıran iller Şırnak, Gaziantep ve Denizli olmuş.
Şırnak’ta e-ticaret yüzde 90, Gaziantep’te yüzde 45, Denizli’de ise yüzde 42 büyümüş. GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, Anadolu’dan gelen talebin giderek arttığını söylüyor. Kantarcı, ocak ayı itibariyle eBay MENA Bölge Direktörü unvanını da aldı.
Türkiye’nin MENA ülkelerine yakınlığını avantaja çevirmek istediklerini kaydeden Kantarcı, “Bu bölgede ebay.com üzerinden yapılan ticareti büyütmeyi hedefliyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a odaklanacağız” diyor.
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