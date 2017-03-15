Ece Grubu, perakendecileri yurtdışına taşıyor
Perakende, 2016 yılında yaşanan terör olayları, darbe girişimi ve dolar kurundaki artıştan en çok etkilenen sektörlerden biri oldu.
İç pazarda sıkıntı yaşayan perakendecilerin birçoğu yurtdışında fırsat kovalamaya başladı. Yurtdışına açılırken pek çok farklı yol deneyen perakendeciler son dönemde Türkiye’deki yabancı AVM yatırımcılarının da kapısını çalmaya başladı.
Dünya genelinde 200 AVM’si bulunan Alman merkezli Ece Grubu da bunlardan biri. Yurtdışındaki projeleriyle yerli perakendecilere önemli bir kapı açtıklarını söyleyen Ece Grubu Genel Müdür Yardımcısı Nuri Şapkacı, “Yurtdışına açılmak şirketler için zorlu bir süreç ve biz onların ayağına getiriyoruz.
Son 10 yılda uluslararası markalarla yarışır hale gelen perakendecilerimizi, yabancı yatırımcı da kendi AVM’sinde görmek istiyor” diyor.
Aldığımız bilgiye göre, son dönemde Türkiye’deki şirketler Polonya, Almanya ve Macaristan pazarlarına açılmak için Ece’nin kapısını çalıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Ece Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü’nde bu konuyla ilgili ikili görüşmeler yapıldı.
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Ece Kiralamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Striebi ile grubun yurtdışındaki AVM’lerinde yer kiralamak için masaya oturdu.
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