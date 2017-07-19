Eczacıbaşı’ndan bebekte yurtdışı hamlesi
Türkiye’de 0-3 yaş arası bebek sayısı 4,7 milyona ulaşırken, bebek ürünlerinin oluşturduğu pazarın büyüklüğü ise 8 milyar TL’ye yaklaştı.
Bu pazar içinde bebek bakım ürünleri alanının büyüklüğü ise 700 milyon TL’yi buldu. Bebek bakım pazarının son dönemde hızla büyümesiyle bu alana yatırımlarını artıran ve geçen yıl Gebze’de 23 bin metrekarelik bir alanda fabrika kuran Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu da Uni markasıyla pazarda yer alıyor.
Uni markasıyla kişisel bakım sektöründe pazar payını yükseltmek üzere fabrika yatırımını geçen yıl faaliyete geçirdiklerini aktaran Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı Coşkun Bedük, bebek bakım
pazarının bebek mendili, bebek kozmetiği ve bebek temizlik kategorisinden oluştuğunu belirtiyor.
Bu kategorilerde Uni markasıyla Türkiye pazarındaki paylarını güçlendirmek üzere çalıştıklarını aktaran Bedük, çevre ülkelerde de hızlı büyüme hedeflediklerini ifade ediyor.
İhracatın toplam gelirlerin yüzde 15’ine ulaştığını ve öncelikli büyüme için bu pazarları odağa aldıklarını belirten Bedük, “Grubumuz ihracatta Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan ve Bulgaristan’da yer alıyor.
Mevcut ihracat yaptığımız ülkeler Uni markası ile odaklandığımız öncelikli pazarlar olurken, bunların yanında Kazakistan, Ukrayna ve İran da hedefler arasında” diyor.
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