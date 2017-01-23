Egepen Deceuninck yatırıma devam edecek
Dünyanın en büyük ilk üç PVC üreticisinden biri olan Deceuninck, dünya çapında 35 iştiraki ve 3 bin 500’den fazla çalışanıyla 91 ülkede faaliyet gösteriyor. Deceuninck, 2000 yılında Egepen’i satın alarak Türkiye’de üretim başladı. 16 yıllık süreçte iç pazarda güçlenen şirket, diğer taraftan Türkiye’yi bir üretim üssü haline getirdi.
Dünya genelinde 22 depolama ve dağıtım tesisi, 14 dikey entegre üretim tesisi olan Deceuninck, 2017’de PVC profil üretiminde Avrupa’nın en büyük fabrikasını Türkiye’de açmaya hazırlanıyor. 50 milyon Euro yatırım yapılan fabrikanın açılmasıyla şirketin 50-55 bin ton civarında olan üretimi iki katına çıkarak 100 bin tona
ulaşacak.
110 bin metrekare üzerine kurulu fabrikanın mart sonunda açılması planlanıyor. Egepen Deceuninck Genel Müdürü Ergün Çiçek, Türkiye’nin Deceuninck içinde en hızlı büyüyen ülke olduğunu söylüyor. Çiçek, “Deceuninck, Türkiye’yi çok önemsiyor ve yatırıma devam ediyor. İhracatın cironun içinde yüzde 15 olan payını önümüzdeki beş yılda yüzde 30’a çıkarmayı planlıyoruz.
Türkiye üzerinden Güney Amerika’ya kadar dünyanın pek çok noktasına ürün gönderiyoruz” diyor. 2016 yılını yüzde 20 büyüme ve 210 milyon Euro ciroyla kapatan şirket, 2017’de yeni fabrikanın dışında kapasite artışı ve yenilemeye 10 milyon Euro yatırım planlıyor.
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