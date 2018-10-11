Ekonomistler ‘gelir dağılımı’nı tartışacak
Türkiye, gelir dağılımı konusunda karnesi kötü olan bir ülke. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2017 yılı sonuçlarına göre, en yüksek gelire sahip kent kişi başına yıllık 30 bin 895 TL ile İstanbul olurken, en düşük gelirli bölge ise yıllık 9 bin 872 TL ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Günçavdı da bu konuya kamuoyunun daha fazla ilgisini çekmek için kolları sıvadı.
4-7 Ekim tarihlerinde “Globalleşme Gölgesinde Türkiye’deki Gelir Dağılımı” başlıklı bir sempozyum düzenlemeye hazırlanan Günçavdı, sempozyuma Ege Cansen, Uğur Gürses, Seyfettin Gürsel, Erinç Yeldan, Serdar Sayan ve Ekonomist’in Yazı İşleri Müdürü Orhan Karaca gibi ekonomistlerin katılacağını söylüyor.
Türkiye’de uzun zamandır ilk kez ekonomi alanında çalışan akademisyenlerin geniş bir katılımla bir araya geleceğini ve gelir dağılımını tartışacağını kaydeden Prof. Dr. Günçavdı, “Sempozyumumuzu Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti yakınlarında yapacağız. Böylelikle bu kıymetli antik kenti de tanıtmış olacağız” diyor.
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