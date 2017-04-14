Elazığ’dan sonra İstanbul’da da konut yapacak
Bugüne kadar Elazığ’da inşa ettiği otel, iş ve hizmet merkezi projeleriyle öne çıkan ESN Esenler Yapı İnşaat, Doğu Anadolu Bölgesi’nin 28 katlı en yüksek binası olan ENS Twin Towers’ı inşa ediyor.
Şehrin simgesi haline geldiği ifade edilen bu bina ile konut piyasasına giren şirket, 42 bin 693 metrekarelik alanda kurulan yapıyı kasım ayı sonunda tamamlamayı planlıyor. Şirket bunun ardından ise İstanbul konut piyasasına girmeyi hedefliyor.
ESN Esenler Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demir, Elazığ’a kazandırdıkları projelerin ardından il sınırlarını aşarak büyük şehirlerde proje geliştirmeyi hedeflediklerini, bunun için de ilk adımı İstanbul’da atacaklarını belirtiyor.
Demir, İstanbul’da yer arayışında olduklarını ve çalışmalara başladıklarını anlatıyor.
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