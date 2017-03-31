Elite World, üç yatırıma devam ediyor
Turizmde yaşanan daralmaya karşın yatırımlar devam ediyor. Yatırım yarışında önde giden Türk zincirlerden biri de Elite World Hotels. Şirketin son yatırımı olan Elite World Europe Hotel, 2 Şubat’ta kapılarını açmıştı.
Turizm sektöründe bir ilk olan “B to H” iş modeliyle yeni bir konsept yaratan grup, önümüzdeki dönemde yatırımlarına devam edecek.
İstanbul Taksim’de Elite World Prestige ve Elite World İstanbul, Florya’da Elite World Business, Van’da Elite World Van ve Marmaris’te Elite World Marmaris otelleriyle 15 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren Elite World Hotels zinciri, ikisi Rusya’da biri de Sapanca’da olmak üzere üç yeni turizm yatırımı yapmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Maltepe’deki Elite World Asia otelinin inşaatına ise devam ediliyor.
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