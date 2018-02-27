En hareketli ilçe Esenyurt
Elektrik perakende sektöründe faaliyet gösteren CK Boğaziçi Elektrik’in ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2017 yılı sonuçlarına göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda 2017 yılında toplam taşınma hareketi önceki yıla göre yüzde 24 artarak 610 bin 180’e ulaştı.
4,5 milyon elektrik abonesine hizmet verdiklerini ve iki yılda müşterilerinin dörtte birinin yer değiştirdiğini belirten CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, taşınma hareketinin 441 bin 409’unun ikinci el, 168 bin 771’inin ise yeni gayrimenkullerde olduğunu söylüyor.
Son yıllarda yeni konutlara taşınmada öne çıkan ilçe Esenyurt. Listede ikinci sırada Küçükçekmece’nin, üçüncü sırada ise Başakşehir’in yer aldığını söyleyen Bakal, Çatalca’nın ise en az taşınmanın olduğu ilçe olduğunu dile getiriyor.
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