En hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu
Eczacı ve botanikçi Pierre Fabre tarafından 1962 yılında kurulan Pierre Fabre, bugün 130 ülkede 13 binden fazla çalışana ve 2,3 milyar Euro ciroya sahip.
Şirket, ilaç, dermokozmetik ve tüketici sağlığı başlıkları altında birbirini tamamlayıcı alanlarda faaliyet gösteriyor.
Pierre Fabre Laboratuvarları, Avrupa’nın en büyük ikinci bağımsız özel farmasötik laboratuvarı olarak hizmet veriyor.
Grup, Türkiye’de Pierre Fabre İlaç ve Pierre Fabre Dermokozmetik şirketleriyle varlık gösteriyor. Pierre Fabre İlaç Türkiye Genel Müdürlüğü görevini, yaklaşık 1,5 yıldır Dr. Hande Demirdere sürdürüyor.
Demirdere, geçen yıl şirketin transformasyon ve adaptasyon yılı olmasına rağmen, 80 kişilik Türkiye ekibiyle dünyada en hızlı büyüyen üçüncü ülke olmayı başardıklarını dile getiriyor.
Hande Demirdere, “Türkiye’deki pek çok ilaç firmasının aksine, büyüme trendinde ve yatırım odağında olan bir uluslararası ilaç firmasıyız.
Gerek bugünkü portföyümüz gerekse gelecekte eklenecek yeni ürünlerle, Fransa ilaç devi Pierre Fabre Türkiye’de yatırımlarına devam ederek büyümesini sürdürecek” diye konuşuyor.
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