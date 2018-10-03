Enerji maliyetlerinde avantaj sağlıyor
Çin’den ABD’ye kadar dünyanın 25 ülkesinde projeler yürüten Alman Enexion, 15 yıllık bir geçmişe sahip. İsviçre, Hindistan ve Almanya’da danışmanlık ofisleri bulunan şirket 2014 yılında Türkiye’de de ofis açtı.
Enexion’un sunduğu hizmetler arasında, toplam maliyet ve risk yönetimi, enerji danışmanlığı, tedarik süreç yönetimi, toptan piyasalardan optimum fiyatla enerji tedarik edilmesi yer alıyor.
Enexion’un globalde yönettiği enerji portföyü 1 milyar doları aşıyor. Şirketin Türkiye’de ise 50 milyon Euro civarında bir portföyü bulunuyor.
Avrupa’da 10-15 yıl önce geçişi tamamlanan enerji piyasasının Türkiye’de yeni yeni oluştuğuna dikkat çeken Enexion Group Türkiye Genel Müdürü ve enerji uzmanı Ceren Özdal, yükselen elektrik maliyetlerinden korunmanın tek yolunun süreci profesyonelce yönetmek olduğunu vurguluyor.
Özdal, elektrik fiyatlarının bu kadar değişken olduğu bir ortamda sanayici için en iyi seçeneğin öngörülebilir ve yönetilebilir maliyetler olduğunu belirtiyor.
Ceren Özdal, “Yoğun enerji tüketimi olan şirketlerin enerji portföylerinin uygun dönemlerde, uygun sözleşmelerle, optimal fiyatlarla tedariğinin yapılması konusunda danışmanlık yapıyoruz.
Bu da şirketlere enerji maliyetlerinde yüzde 40’lara varan avantaj sağlıyor” diyor.
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