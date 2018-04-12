Enerjide kadının yeri güçlendirilecek
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve ana teması ‘Enerjide Kadın’ olarak belirlenen The Bosphorus Energy Club (BEC) zirvesi geçen hafta İstanbul’da gerçekleşti.
Enerji sektöründe görev yapan çok sayıda kadının katıldığı ve konuşmacı olarak yer aldığı zirvede, dijitalleşmeyle birlikte değişen iş yaşamında kadının rolü ve enerji sektöründeki konular masaya yatırıldı.
Zirveye, GE Türkiye CEOsu Canan Özsoy, EBRD Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya Enerji ve Doğal Kaynaklar Direktörü Aida Sitdikova, Atlantik Konseyi Türkiye Direktörü Defne Sadıklar Arslan gibi isimler katıldı.
Enerji sektöründe kadınların mevcudiyetinin ve etkilerinin olması gereken düzeyin oldukça gerisinde olduğunu dikkat çeken BEC Başkanı Mehmet Öğütçü, “En tepedeki 200 enerji şirketinin yönetim kurulunda ortalama kadın oranı yüzde 16” diye ekledi.
Toplantının sonunda tüm paydaşların ortak beklenti ve özelliklerini yansıtan iş dünyası ve hükümet liderlerine çağrıda bulunmayı hedefleyen BEC, ‘Kadının Enerjideki Rolünü Güçlendirme Bildirisi”ni yayınlayarak bu konuda ilk adımı atmış oldu.
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