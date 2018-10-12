Enka Systems’ten yurtdışı hamlesi
Türkiye’nin müteahhitlikte dünya devi şirketlerinden Enka’nın teknoloji girişimi olan Enka Systems, İngiltere’de 23 Ekim’de yapılacak Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı’nda yeni ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor.
İnşaat sektörüne özel yazılımlar üreten ve önümüzdeki beş yılda dünyanın en büyük 250 müteahhidine ulaşmayı kendine hedef olarak belirleyen Enka Systems’in CEO’su Kenan Özer Kılıçtepe, bu fuarın şirketin yurtdışı hamlesi için önemli bir adım olduğunu kaydediyor.
Türkiye’de müteahhitlik sektöründe kullanılan yazılımların genelde yabancı kaynaklı olduğunu söyleyen Kılıçtepe, Enka Systems’ın mevcut durumda yerli yazılımlarıyla öne çıktığını belirtiyor.
Yüzde 100 Türkiye’de üretilen yazılımları yurtdışına da ihraç edeceklerini ifade eden Kılıçtepe, “Ürünlerimizle yurtdışında da iddialı büyüyeceğiz” diyor.
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