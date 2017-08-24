EPGİS, kaçakçılığa karşı ne öneriyor?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Türkiye genelinde 250 binden fazla kişiye istihdam sağlayan dağıtım sektörünün yıllar içinde biriken sorunlarını çözmek için Şubat 2017’de kuruldu.
Sendikanın sektördeki en büyük sorun olan kaçağa karşı ise önemli bir önerisi var. Bu öneride LPG’deki vergi farkı kaynaklı vergi kaçağının ortadan kalkması için otogaz ve tüpgazın KDV oranlarının eşitlenmesi gerektiği vurgulanıyor.
EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, sendika olarak gündeme getirdikleri vergi oranı farkı nedeniyle LPG’de yaşanan vergi kaybının önlenmesine yönelik bir adım atıldığını ancak bunun yeterli olmadığını söylüyor.
Aktaş, LPG’de 1 milyar TL’yi bulan vergi kaçakçılığının önlenebilmesi için, LPG türleri arasında tüm vergilerin eşitlenmesini ve dağıtıcı firma kuruluş koşullarının ağırlaştırılmasını öneriyor. Aktaş, bu konuda şunları söylüyor: “Bakanlar Kurulu ton başına KDV dahil 670,24 TL olan vergi farkını 303,78 TL’ye indirdi.
Böylece aynı ürünün iki formu arasındaki ÖTV farkı kaynaklı vergi kaçağı zemini ortadan kalkmış oldu. Ancak KDV’deki vergi oranı farklılaştırması, ÖTV kararı sayesinde tümüyle kapanmış olan kaçak kapısını yeniden ve ciddiye alınması gereken miktarda araladı.
Yani bu durum vergi kaçırmaya niyetli olanların sadece kaçırabileceği miktarın aşağı çekilmesi anlamına geliyor.”
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