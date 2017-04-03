Eski başbakan nereden ofis aldı?
İstanbul’da ofis konusunda Levent, Maslak ve Ataşehir ön plana çıkarken artık ikincil ofis bölgeleri de oluşmuş durumda. Bunlardan biri de Maslak ve Levent’in alternatifi olarak anılan Kâğıthane-Cendere aksı.
Bu aksta Tekfen’den Seba İnşaat’a kadar birçok markalı üretici proje geliştirmeye devam ediyor. En son yapılan projelerden biri de Seba Office Boulevard.
İstanbul Cendere Vadisi’nde toplam 65 milyon dolarlık bir yatırımla yapılan projenin 19 Temmuz’da teslim edilmesi planlanıyor.
Beş blok halinde yükselen projenin şu ana kadar yüzde 70’i satıldı. Aldığımız duyumlara göre, bu projeden ofis satın alan isimler arasında iş dünyası ve siyasetin önde gelen isimleri de yer alıyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, projede kat satın alanlar arasında önemli isimlerin olduğunu söylüyor.
Keçeli, siyaset dünyasından eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın bin m2 ofis katı aldığını belirtiyor. Ayrıca Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in sermayedarı oldukları TÜVTÜRK’ün 5 bin m2’lik özel bir bloğu, Tv8’in ise 6 bin m2’lik bir bloğu satın aldıklarını da sözlerine ekliyor.
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