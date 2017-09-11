Eski distribütörüyle üretim için el sıkıştı
Başta Botox olmak üzere sağlık ve güzelliği buluşturan ürünler geliştiren Allergan, 100’den fazla ülkede 18 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 1990’ların başında Abdi İbrahim İlaç’ın distribütörlüğünde ürünlerini Türk hastalarının erişimine sunan Allergan, 2010 yılından itibaren Allergan İlaçları olarak Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başladı.
Türkiye’de göz sağlığı, medikal estetik, nörolojik bilimler ve üroloji alanlarında çözümler sunan şirket, kısa bir süre önce yeni bir karar aldı. Pazar lideri olduğu göz sağlığı kategorisindeki lokomotif ürünlerini Türkiye’de üretmeye karar veren şirket, bunun için eski iş ortağı ile işbirliğine gitti. Şirket, Türkiye’de üretim için yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırım yapacak.
Allergan Global Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Pazarlar Başkanı Marc Princen, bu iş için Abdi İbrahim ile işbirliğine gittiklerini söylüyor. Bu yatırımı eski distribütörü olan Abdi İbrahim’in de gücüyle yapma kararı aldıklarını belirten Princen, ABD, İrlanda ve Brezilya’dan sonra Türkiye’nin üretim yaptıkları dördüncü ülke olacağını ifade ediyor.
Marc Princen, Türkiye ekonomisinin büyümesi, ülkenin genç nüfusa sahip olması ve sağlık sektöründeki reformların yatırım kararlarında etkili olduğunu dile getiriyor.
Princen, “Türkiye coğrafi konumu açısından bölgede üretim merkezi olabilmek için de oldukça ideal. Tüm bu faktörlerle birlikte yerel üretimin desteklenmesine yönelik politikalar Türkiye’de yatırım kararı almamızda etkili oldu” diyor.
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