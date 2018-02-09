Eski Parksa binasında neler oluyor?
Sabancı Holding, Hilton Parksa İstanbul olarak hizmet vermekte olan Maçka’daki binasını Haziran ayında kapattı. Bina, iş dünyası temsilcileri ve profesyonellerin artan eğitim ve kariyer gelişim taleplerini küresel ölçekte karşılamak için Sabancı Üniversitesi’ne tahsis edildi.
Ancak o tarihten beri binada herhangi bir inşaatın başlamaması bazı söylentileri beraberinde getirdi. Kimi bu binanın başka şekilde değerlendirileceğini söylerken, üniversitenin binanın eğitim kurumu olmasıyla ilgili gerekli izinleri alamadığı yönünde de söylentiler yayılmaya başladı.
Ancak Sabancı Üniversitesi’nden aldığımız bilgi, mimari proje için açılan ihaleyi kazanan şirketin, proje için titizlikle çalıştığı ve üniversitenin eğitim binası olarak kullanılacağı yönünde.
İnşaat sürecinin başlama tarihi henüz belli olmayan ve profesyonellere yönelik eğitim binası olarak tasarlanan yapının nasıl bir mimariyle hayata geçirileceği de merak konusu. Bina da eğitimlere başlanma tarihi de henüz belli değil.
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