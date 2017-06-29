Esse’ye yabancılar talip
Türkiye’ye 1993’te giren Fransız Tefal’in ilk personeli olan, sekiz yıl şirkette çalışan ve 2002 yılında kendi şirketi Esse’yi kuran Semih Şeftali, Esse’yi 170 mağazalık bir zincir haline getirdi.
Esse ile pazarda etkin bir konuma gelen Semih Şeftali, yıllık 1 milyon tencere tava satışıyla da Türkiye’de kuruluşunu yaptığı Tefal’i geçmişti. KitchenAid, Zwilling, ASA, Le Creuset gibi dünya markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapan Esse’nin 10 tane de kendi markası bulunuyor.
2015’te 240 milyon TL ciro yapan ve 900’ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan Esse’de işler yolunda gitmedi ve geçen yıl şirketin satışı gündeme geldi. Aylarca ‘satıldı’, ‘satılacak’ diye konuşulan Esse’yi satın almak için Zorlu Holding’in adı geçti.
Ancak Zorlu Holding’in durum tespit süreci sonucunda bu satın almadan vazgeçtiği söylendi. Sonra sürpiz bir gelişme yaşandı ve Esse, Haşim Erhan Abaz, Cüneyt Yağcı ve Atilla Okumuş’un sahibi olduğu Ataköy Dayanıklı Tüketim Mamulleri şirketi tarafından satın alındı.
Esse, geçen yılın şubat ayından beri yeni sahiplerinin yönetiminde faaliyetlerini sürdürüyor. Fakat kulislerde, ortakların Esse’de daha hızlı büyüme hedeflediği bu nedenle de şirkette yeni bir yapılanmaya gidecekleri konuşuluyor. Öyle ki Esse yönetiminin yakında bir yabancı ortakla masaya oturması bekleniyor.
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