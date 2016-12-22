Euro’nun yükselişine direniyor
Son yıllarda dünya genelinde hızlı bir çıkış yakalayan OTC (reçetesiz ilaç) pazarı, hastalıklardan korunmak ve vücut direncini yükseltmek isteyen tüketicilerin artan talebiyle büyümeye devam ediyor.
Türkiye’de pazar büyüklüğünün 750 milyon TL olduğu tahmin edilen sektörde şirketlerin piyasaya sundukları yeni ürünlerle yakın zamanda 1 milyar TL’lik sınırın aşılacağı öngörülüyor.
Bu alanın iddialı oyuncularından biri olan ve 2012 yılında pazara giriş yapan Alman Euro OTC Pharma da yeni ürün konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Şu anda piyasada dokuz ürünle yer alan şirket, 2017 yılında 15’in üzerinde ürünü piyasaya sunmayı planlıyor.
Yeni ürünlere ilişkin açıklama yapan Euro OTC Pharma Türkiye Sorumlusu Oya İnceoğlu, yaşanan kur artışlarının kendilerine etkisini de değerlendiriyor.
Euro üzerinden alınan ürünlerde şu ana kadar kur artışlarını ürünlere yansıtmadıklarını kaydeden İnceoğlu şunları söylüyor: “Aldığımız ürünlerin fiyatları Euro olduğu için kurun etkisini hissediyoruz.
Ancak bunu tüketici fiyatlarımıza yansıtmadık. Dayanmaya çalışıyoruz. Almanya bize yatırım yapma konusunda çok kararlı. Diğer firmaların da zam yapacağını biliyoruz. Biz buradan bir avantaj yakalamayı hedefliyoruz.”
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