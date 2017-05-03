‘Ev’lendirerek Green Card veriyor
Türkiye’de yatırımcılar açısından en önde gelen yatırım aracı gayrimenkuldür. Sadece Türkiye’de değil son yıllarda yurtdışında da bir gayrimenkul yatırımcı kitlesi oluşuyor. Burada özellikle ABD ve bu ülkedeki Miami kentinin öne çıktığı görülüyor. Bu şehirde iş ve sanat dünyasından 2 binin üzerinde Türk vatandaşının konut yatırımı yaptığı ifade ediliyor.
Keller Williams Elite Properties Danışmanı, “Chief Luxury Director” Merve Gümüşyazıcı, önceki hafta, Miami’nin şu andaki en önemli gayrimenkul yatırımlarından biri olan Paramount Miami World Center’i tanıtmak üzere Türkiye’deydi. Garanti Bankası’nda Maslak şube müdürüyken ABD’ye taşınan ve burada hisse senedi piyasalarında brokerlik yapan Gümüşyazıcı, 2008 krizi sonrasında emlak işine girmiş bir isim.
Son yıllarda Maimi’de büyük altyapı yatırımlarıyla birlikte gayrimenkule olan ilginin arttığını belirten Gümüşyazıcı, Paramount projesiyle ilgili olarak şunları söylüyor: “Türk yatırımcılar açısından projenin potansiyelinin yanında en dikkat çekici konu ABD’de ömür boyu oturma ve çalışma izni veren Green Card. Projeye yatırım yapanların Green Card işlemlerini başlatıyoruz.
Proje, 5 bin dolar/ m2’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1 + 1 daireler 600 bin dolar seviyelerinden başlıyor. Projenin ilk etabı AVM ve 570 birimlik rezidanstan oluşuyor. İkinci fazda ise fuar alanı ve otel olacak.”
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