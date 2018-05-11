Fakir, Türk kahvesini kapsüle sokacak
Saruhan Şirketler Grubu tarafından 12 yıl önce satın alınan Alman ev aletleri markası Fakir, yeni dönemde hedef büyüttü.
100 ülkeye ihracat yapan ve yalnızca Fakir markasıyla Türkiye’de 400 milyon TL ciroya ulaşan Saruhan Grubu’nun inşaat ve kimya yatırımları da bulunuyor.
Grup, yakın gelecekte özellikle kablosuz teknolojilere yatırım yaparak dünya liginde öne çıkma planı yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Saruhan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zeki Saruhan, “Türkiye’de ilk üçe girme hedefimizi gerçekleştirdik.
Şimdi ise Fakir markamızla şampiyonlar liginde olmayı ve dünyada bu sektör içinde ilk 10 arasında yer almayı hedefliyoruz” diyor. Süpürge üretiminde iddialı olduklarını vurgulayan Saruhan, bu yıl içinde dünyanın ilk filtresiz elektrik süpürgesini piyasaya sunacakların belirtiyor.
Fakir’in Türk kahvesine ilişkin de yeni bir ürünü var. Son dönemde Türk kahvesi makinelerine yoğun ilgi olduğuna dikkat çeken Ali Zeki Saruhan, “Biz de bu alanda iki hazneli yeni bir ürün geliştirdik. Ayrıca Türk kahvesi kapsülü üretimi yapmayı da planlıyoruz” diyor.
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