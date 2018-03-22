Fenerbahçe başkanlığı için ne dedi?
Geçen hafta Index Grup, 2017 faaliyetlerini ve 2018 yılı beklentilerini anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Bu grup bilindiği üzere TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in patronu olduğu şirketler topluluğu.
Index Grup, 2017’yi yüzde 25 büyüme, 5,4 milyar TL ciro ve 156 milyon TL net kârla kapattı. Çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu bildiğimiz Erol Bilecik ile mayıs ayının sonunda yapılacak başkanlık seçimlerini konuştuk.
Bu seçimlerde Ali Koç’u desteklediğini söyleyen Bilecik’e yönetime aday olup olmadığını da sorduk. Bilecik, “TÜSİAD oldukça zamanımı alan bir sorumluluk. Böyle bir sorumluluğu üstlenmişken, Fenerbahçe’ye ancak gönülden destek verebiliyorum” diyor.
Bugüne kadar basına yansıyan haberlerde Erol Bilecik’in Ali Koç’un listesinde yer aldığı haberleri çıkmış, Koç ise bu haberleri yalanlamamıştı. Ali Koç’un listesinde yer alacağı belirtilen diğer bazı isimler ise şöyle: 1907 Fenerbahçe e-Spor kurucusu Sina Afra, hukukçu Fethi Pekin, Yapı Kredi Bankası’nın eski genel müdürü Burhan Karaçam.
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