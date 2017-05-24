FETÖ’nün yurtdışındaki okullarına talip
Henüz 2012 yılında kurulmuş olmasına rağmen hızlı büyüme kaydeden ve bugün 51 kampüs, 30 bin öğrenci ve 4 bin çalışana ulaşan Mektebim Okulları, önümüzdeki iki yıllık süreçte 60 yeni kampüs kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Gelişim ve Sancak Group’un ortak olduğu Mektebim Okulları, bu yeni 60 kampüs için 1,8 milyar TL’lik yatırım öngörüyor. Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, 60 yeni kampüs açarak mevcut istihdamı iki yıl içinde 15 bine çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.
Yatırım için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini radara aldıklarını belirten Kalko, yurtdışında da büyümek istediklerini kaydediyor. Bu noktada Türkiye Maarif Vakfı ile bağlantıda olduklarını aktaran Ümit Kalko, yakın zamanda bir görüşme yapılacağını kaydediyor. Bilindiği gibi FETÖ ile mücadele için 50’ye yakın ülkede temaslarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı, böyle 30 okulu devralmıştı.
Vakıf, 20-25 ülkede Asya’da, Avrupa’da, Afrika’da, Balkanlar’da, Uzakdoğu’da eğitim öğretim faaliyetlerine başlamayı planladıklarını açıklamıştı. Bu eğitim öğretim faaliyetlerini üstlenmeye talip olduklarını ifade eden Ümit Kalko, “Türkiye’yi doğru anlatacak bir anlayışla okulların yönetilmesi açısından biz de bu işin bir noktasında olmak istiyoruz. 2019’da yurtdışında Mektebim bayrağını göreceksiniz” diyor.
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