Figensoft ABD’de şirket kuracak
Son yıllarda özellikle mobil alanda uygulamalar geliştiren şirketlerin büyük başarı hikayelerine imza attığına tanık oluyoruz. Mobil alanda kurumsal çözümler geliştiren Figensoft’u da bu şirketler arasında sayabiliriz.
1997 yılında Çanakkale’de üç kardeş tarafından kurulan Figensoft, 2001 yılında Ericsson Mobility World (o tarihteki adı Crea World) ile tanışması sonucunda mobil teknolojiler konusunda çalışmaya başladı. Ericsson aracılığıyla da Turkcell ile tanıştı.
2002 yılında Turkcell’in iş ortağı oldu. Mobil teknolojilere odaklanma, bu alanda yeni ürün ve servisler ile büyümeyi getirdi. 2005 yılında yurtdışında ilk şirketini ve ofisini açtı. Yurtdışı açılımını 2009’da KKTC ile sürdüren şirket, Türk Telekom ve Vodafone’un da çözüm ortağı oldu.
Bugün Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan’a ihracat yaptıklarını söyleyen şirketin yönetim kurulu başkanı İsmail Bayraktar, çevre ülkelerde elde ettikleri başarı sonucu bu yıl ABD’de de şirket kuracaklarını belirtiyor.
ABD’de bir ekip oluşturarak telekomünikasyon alanında önde gelen şirketlere mobil çözümler geliştireceklerini belirten Bayraktar, “Önümüzdeki dönemde hedefimizde şirket satın alma ile büyümek ve tüm dünyada satabileceğimiz çözümlerimizin sayısını arttırmak var” diyor.
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