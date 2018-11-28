Firmalar için ‘acil durum’ kalkanı
İş dünyasını acil durum ve afetler karşısında bilinçlendirmek ve atacakları adımlar konusunda öneriler geliştirmek için Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) güçlerini birleştirdi.
İki kurum, işletmeleri deprem, yangın, sel ve mülteci krizi başta olmak üzere doğal afetlere karşı güçlendirmek amacıyla, uluslararası bir platform olan Connecting Business initiative’ı (CBI) Türkiye’ye taşıdı.
CBI Türkiye Hatay’da gerçekleştirilen TÜRKONFED 22. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde atılan imzaların ardından resmen kuruldu.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Türkiye’nin sel ve mülteci krizinden kaynaklanan ekonomik kaybının işletmeler açısından telafi edilemeyecek boyutlara gelmesini önleme imkânımız var.
CBI Türkiye, işletmeleri akut şoklara ve uzun soluklu streslere daha dayanıklı kılmayı amaçlıyor” dedi.
UNDP Türkiye Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör Yöneticisi Hansın Doğan da 2017’nin afet ve acil durumlar açısından rekor bir yıl olduğunu ve bunların ekonomiye zararının 320 milyar doları bulduğu bilgisini verdi.
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