Fırsat eşitliği için ‘Kadın Konseyi’ kurdu
29 ülkede 516 mağazasıyla 4 milyar TL cirolu bir dev olan Koton’un eş başkanı Gülden Yılmaz ile geçen hafta gerçekleşen G3 Forumu’nda bir araya geldik.
Forumda mentorluk yaptığı girişimci adaylarına önemli tavsiyelerde bulunan Yılmaz, gençlere özellikle cinsiyet ayrımcılığı konusunda her alanda uyanık olmaları ve bir gün kendi şirketlerini kurduklarında fırsat eşitliğine önem vermeleri önerisinde bulundu.
Gülden Yılmaz, Koton’da fırsat eşitliğini korumak adına bir Kadın Konseyi kurduklarını aktardı.
Konseye Koton’un CFO’su Özlem Yeşildere’nin başkanlık ettiğini söyleyen Yılmaz, “Kadın çalışmalarını yürüten bir Kadın Konseyi ve Mor Oda konsepti yarattık.
Bu odada ve çeşitli alanlarda uzman kadınları kadın çalışanlarımızla bir araya getiriyor ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca eğitimler de yapıyoruz” dedi.
Şirket bünyesinde 10 bin çalışan olduğunu kaydeden Gülden Yılmaz, fırsat eşitliğinin istihdam rakamlarına yansıdığını da söyleyerek şöyle devam etti: “Çalışanlarımızın yüzde 63’ünü kadınlar oluşturuyor. Bu oran büyümemizle doğru orantılı olarak hızla artıyor.
Yöneticilerimizin ise yüzde 50’si kadın. Türkiye’de son 10 yılda kadın istihdam oranı yüzde 6,5 artarken bizim yalnızca son iki yılda kadın çalışan sayımız yüzde 7 oranında arttı.
Tedarik zincirimizdeki kadın çalışanları da dahil ettiğimizde yaklaşık 20 bin kadına iş imkanı sağlıyoruz.”
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