FK markasıyla 20 mağaza açacak
Teknolojinin hayatımıza kattığı hız moda sektörüne de yansıdı. Giyim sektöründe son yılların trendi olan hızlı modayla (fast fashion) artık kişilere özel tasarımları ile öne çıkan modacılar gündemde.
Bu isimlerden biri de Ferruh Karakaşlı. Kişiye özel dikimlerini internet ortamına da taşıyan Ferruh Karakaşlı, yeni bir girişimle zincir mağaza konusunda ilk adımını attı.
25 Temmuz’dan itibaren ürünlerini Lidyana.com’da satışa çıkaran ünlü modacı, Nişantaşı, Bodrum, Çeşme, Bursa Podyum AVM ve Konya’daki Corner Shop’larda da satışa başladı.
Özel dikimin ardından FK markası ile mağaza zinciri kurma çalışmalarını da hızlandırdığını belirten Ferruh Karakaşlı, ağustos ayında Korfu Adası’nda, ekim ayında Moskova’da, bu ay içinde de Nişantaşı’nda toplamda yaklaşık 1,5 milyon dolarlık yatırımla üç FK mağazası açacaklarını söylüyor.
2018 yılının sonunda ise 20 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Karakaşlı, “Bu mağazalarımızı üç farklı konsept halinde açmayı planlıyoruz. Kimi yerlerde kendimiz, kimi yerlerde de franchise vererek ilerleyeceğiz. Hedefim dünyaya üründen ziyade stil de satmak” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?